Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriva anche con Wind

Non è certo un mistero il fatto che in questo momento, per quel che riguarda il mercato della telefonia mobile in Italia, l’oggetto del desiderio della maggior parte degli affezionati clienti Samsung sia il nuovissimo Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione super performante della gamma S6. Uno scoglio per chi desidera acquistare questo phablet, certamente, è rappresentato dal prezzo: come abbiamo detto in un altro articolo, la versione base da 32 GB ha un costo base di 839 euro, che salgono a 939 per quella da 64 GB. Tuttavia, iniziano a fioccare le promozioni: abbiamo già parlato dello speciale rimborso da 100 euro a tempo limitato offerto da Samsung. E se, in un primo momento, era stato solo l’operatore telefonico Tre ad iniziare a vagliare ipotesi e promozioni per vendere il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, adesso si è fatto avanti anche Wind, con uno speciale piano d’acquisto chiamato Smartphone Box. Tramite lo Smartphone Box, infatti, i clienti Wind avranno l’opportunità, previo versamento di un anticipo di 199,90 euro, di poter avere il Samsung Galaxy S6 Edge Plus versando ogni mese, per 30 mesi, 15 euro per il phablet, e ricevendo anche 1 GB mensile in più rispetto al proprio piano tariffario. Altra interessante opportunità è Wind Magnum, che, sempre previo versamento di un anticipo di 199,90, permette di avere il Samsung Galaxy S6 Edge Plus in abbonamento, versando 12 euro al mese per 30 mesi per l’apparecchio, ed altri 24 per il canone che prevede, tra l’altro, 2 GB di traffico dati e chiamate ed SMS gratis ed illimitati verso tutti.