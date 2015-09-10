Ancora sul Samsung Galaxy S7

Nel corso degli ultimi giorni, come abbiamo più volte detto e ripetuto in molti dei nostri articoli, sta facendo il suo trionfale esordio nel mercato italiano il nuovissimo gioiellino di top gamma prodotto da Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6. Questo phablet è stato presentato, nel corso dello scorso mese di agosto, tramite il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, un evento appositamente dedicato. E se quindi, comprensibilmente, l’attenzione di molti è concentrata proprio su tale apparecchio super performante, altri in realtà guardano già avanti, a quello che, probabilmente tra pochi mesi, sarà il nuovo dispositivo cellulare di top gamma del noto colosso sudcoreano. Il Samsung Galaxy S7, infatti, nella migliore delle ipotesi potrebbe fare il proprio esordio già durante gli ultimi giorni del 2015, sebbene ciò appaia molto difficile. Numerose, in ogni caso, sono le indiscrezioni e le voci di corridoio che stanno già circolando su questo apparecchio. Abbiamo già discusso, ad esempio, di quello che potrebbe essere il suo processore, lo Snapdragon 820, le cui prestazioni gli darebbero una potenza al momento senza pari. Un altro rumor, però, confermerebbe, all’interno del Samsung Galaxy S7, la presenza di una caratteristica già attesa per gli apparecchi della famiglia S6, e che poi però non c’è stata. Stiamo parlando dello scanner oculare, particolare implementazione che, tramite il riconoscimento dell’iride e della retina del fruitore, garantirebbe a quest’ultimo una sicurezza notevole per quanto riguarda le sue informazioni ed i suoi dati. Novità che, se confermata, sarebbe a dir poco sensazionale.