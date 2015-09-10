Presto il Samsung Galaxy Note 5 Active?

Nel corso delle ultime giornate stiamo dando ampio risalto al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultima revisione della gamma S6, e non potrebbe essere altrimenti dato che questo gioiellino tecnologico, nuovo dispositivo di top gamma prodotto dal noto colosso sudcoreano, ha appena fatto il suo esordio sul mercato italiano, portandosi dietro una lunga scia di critiche e recensioni positive. Come abbiamo più volte riportato, tale apparecchio è stato presentato durante lo scorso mese di agosto presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, nel corso del quale è stato presentato anche un altro potentissimo phablet che però, al momento, probabilmente per evitare di creare una concorrenza interna, non è stato commercializzato nel Vecchio Continente: il Samsung Galaxy Note 5. Ebbene, da alcuni giorni hanno preso a circolare alcune interessanti indiscrezioni e voci di corridoio circa una revisione di tale dispositivo, chiamata Samsung Galaxy Note 5 Active. Questo “nuovo” terminale, rispetto alla versione precedente, vedrebbe il miglioramento di alcune caratteristiche, come l’impermeabilità, finalmente garantita per i clienti più esigenti, e la batteria, vecchio tallone d’Achille degli apparecchi telefonici Samsung; questa, elevata ad una capacità di ben 4100 mAh, garantirebbe al dispositivo una lunga autonomia. Sempre secondo questi rumors, il Samsung Galaxy Note 5 Active potrebbe vedere la luce già nel corso del prossimo autunno, più precisamente a novembre. Resta da capire se, stavolta, farà il suo approdo anche sul mercato europeo, cosa che al momento appare alquanto probabile.