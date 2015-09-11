Arriva Samsung Galaxy J5

Alcuni mesi fa
, avevamo pubblicato interessanti indiscrezioni e novità circa un nuovo apparecchio telefonico targato Samsung di fascia medio-bassa, il Samsung Galaxy J5, elencandone alcune caratteristiche tecniche e sostenendo l’ipotesi che, nel giro di poche settimane, avrebbe voluto questo nuovo modello della gamma J anche nel Vecchio Continente.
Ebbene, le vecchie voci si sono poi rivelate fondate, tanto che oggi, finalmente, il Samsung Galaxy J5 è disponibile anche nel Belpaese
.
Il Samsung Galaxy J5, date le proprie caratteristiche tecniche, certamente non può competere con gli attuali device di top gamma del noto colosso sudcoreano, come ad esempio l’appena uscito Samsung Galaxy S6 Edge Plus
.
Tuttavia, è un apparecchio telefonico piuttosto particolare, adatto ai meno esigenti e che soprattutto cavalca la moda attuale dei selfie: difatti, la fotocamera anteriore, da 5 megapixel, è accompagnata da un pratico flash in LED
, peculiarità questa che permette di scattare selfie anche al buio o comunque in situazioni di scarsa visibilità. Inoltre, la risoluzione dello schermo è in full HD, caratteristica che contribuisce a realizzare fotografie dall’immagine molto nitida e chiara.
Al momento il Samsung Galaxy J5 è disponibile in tre diverse colorazioni
, i classici bianco, nero, e la variante gold adottata negli ultimi tempi dall’azienda asiatica. Per quel che concerne il prezzo, esso varia a seconda del rivenditore, ma generalmente, al momento, lo si può trovare da un minimo di 199 euro ad un massimo di circa 240 euro
.