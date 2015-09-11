Arriva Internet for Galaxy

In casa Samsung è sempre tempo di innovazioni e novità. Proprio in questi giorni, dopo settimane di attese, indiscrezioni, rumors e notizie più o meno confermate, ha fatto il suo esordio sul mercato europeo il nuovo dispositivo di top gamma prodotto dal noto colosso sudcoreano, il performantissimo Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Un’altra interessante novità introdotta di recente dall’azienda coreana è senz’altro il Samsung Pay, nuova soluzione di pagamento che permetterà al fruitore di sfruttare il proprio smartphone per effettuare vari servizi finanziari in vece della classica carta di credito. Adesso, un’altra particolare innovazione sta finalmente cominciando a prendere piede, sebbene in maniera meno travolgente di quanto, presumibilmente, si aspettavano le alte sfere di casa Samsung. Stiamo infatti parlando di Internet for Galaxy, che, come si può facilmente intuire dal nome, è l’esclusivo browser realizzato appositamente da Samsung per i propri apparecchi telefonici. Va detto che, in effetti, in teoria è già disponibile dal 24 agosto, sebbene al momento ciò non valga per l’Italia: sul Play Store nostrano, difatti, l’applicazione risulta ancora misteriosamente assente, nonostante siano in molti ad auspicarsi che possa presto essere disponibile anche per il Belpaese. Resta però da sciogliere anche il nodo relativo alla compatibilità: secondo alcuni, infatti, Internet for Galaxy sarebbe disponibile soltanto con gli smartphone Samsung di ultima generazione, come il Samsung Galaxy S6 e relative revisioni.