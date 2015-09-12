Samsung Galaxy S7 forse avrà due versioni

Come abbiamo già detto e ripetuto in alcuni articoli precedenti, sebbene, in questo momento, le forze del noto colosso coreano Samsung, nel campo della telefonia mobile, siano maggiormente concentrate sulla promozione dei due attuali dispositivi di top gamma, ossia il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus (quest’ultimo in particolare è uscito anche in Italia da pochi giorni), un occhio è certamente puntato anche alle innovazioni del futuro. Futuro che, in questo caso, è certamente rappresentato dal Samsung Galaxy S7, prossimo erede degli attuali smartphone e phablet di top gamma dell’azienda asiatica. Abbiamo già riportato alcune interessanti notizie e voci di corridoio circa il Samsung Galaxy S7, fornendo vari rumors su quello che probabilmente sarà il suo processore, il potentissimo e super performante Snapdragon 820, oltre ad alcune probabili ed altamente innovative caratteristiche tecniche. Una nuova indiscrezione, adesso, parla di due apparecchi distinti dalle dimensioni differenti: una versione del Samsung Galaxy S7, se queste voci dovessero venire confermate, avrebbe un display da 5,2 pollici, mentre la seconda, leggermente più grande, sarebbe da 5,8 pollici. Entrambi gli schermi, comunque, sarebbero caratterizzati da una risoluzione in ultra HD. Una vecchia indiscrezione, effettivamente, aveva già parlato della possibilità di due versioni del Samsung Galaxy S7, le cui differenze sostanziali, tuttavia, sarebbero state tutte nel processore, e non nella grandezza dei display. Resta solo da capire se queste voci verranno presto confermate o meno.