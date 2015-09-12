Presto il Samsung Lucky LTE?

Samsung non si stanca proprio mai. Pur avendo appena dato il via libera alla commercializzazione dei suoi nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma, i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5 (quest’ultimo, lo ribadiamo, al momento non disponibile in Europa), pare abbia già pronto nella manica un ultimo asso, un nuovo dispositivo le cui caratteristiche principali, però, al momento restano poco conosciute. Nelle scorse ore, infatti, un nuovo, misterioso apparecchio è stato avvistato presso il noto Geekbench, dando il via ad una lunga serie di indiscrezioni e voci di corridoio. Tale apparecchio, al momento, appare con il nome di Samsung Lucky LTE. Dal poco che si può intravedere nelle scarse informazioni fornite finora, si può presumere che questo Samsung Lucky LTE sia uno smartphone (o un tablet, secondo altri) sicuramente interessante e con buonissime potenzialità: testato con un processore octa-core Exynos 8890 da 1.3 GHz, le sue prestazioni al momento sarebbero notevoli, superiori persino a quelle degli attuali device della gamma S6. Inoltre, il sistema operativo, l’Android Lollipop 5.1.1, e la RAM montata sul modello testato, da ben 4 GB, pari quindi a quella di cui sono dotati il Note 5 e l’6 Edge Plus, sono altri indizi che lasciano presumere ad un apparecchio potente, che si assesterebbe sicuramente su una fascia alta. Secondo alcuni, questo Samsung Galaxy LTE altro non è che un prototipo del Samsung Galaxy S7. Altri, invece, pensano che si tratti a tutti gli effetti di un nuovissimo smartphone. Solo il tempo ci dirà qual è la verità.