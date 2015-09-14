Samsung Galaxy S7 avrà slot micro SD?

Durante gli ultimi giorni, abbiamo riportato numerose indiscrezioni e voci di corridoio che hanno iniziato a circolare circa quello che, nel prossimo futuro, sarà il nuovo dispositivo telefonico di top gamma prodotto dal noto colosso sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Tale apparecchio, che secondo alcuni rumors potrebbe fare il proprio esordio sul mercato ben prima del previsto, addirittura verso la fine dell’anno stando a quanto si dice attualmente, dovrebbe presentare alcune novità assolute, come l’esclusivo scanner oculare, peculiarità che garantirebbe al suo possessore una notevole sicurezza, o il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 820, testato giusto alcuni giorni fa. L’azienda asiatica ha però dimostrato anche di essere sensibile alle richieste ed alle critiche pervenute dai suoi fruitori, tanto che il Samsung Galaxy S7 potrebbe correggere alcuni difetti dei suoi predecessori. In tal senso, abbiamo già fornito alcune indiscrezioni riguardo la batteria, uno dei vecchi talloni d’Achille di Samsung, che nell’S7 potrebbe essere addirittura di 4000 mAh, garantendo quindi un’autonomia notevole al phablet. Ebbene, nel corso delle ultime ore un nuovo rumor vedrebbe ripristinata, nel Samsung Galaxy S7, una vecchia caratteristica che, negli ultimi modelli della gamma S, ha fatto tanto penare alcuni utilizzatori, ossia il tanto chiacchierato slot per la micro SD. Sembra, infatti, che l’S7 avrà tale slot, dando così la possibilità ai suoi possessori di incrementare la capacità dello storage interno. Resta solo da attendere per scoprire se tale voce verrà confermata o meno. Altre novità, sicuramente, perverranno nelle prossime settimane.