Calano i prezzi dei Samsung Galaxy S6

Nel corso degli ultimi giorni, finalmente, ha fatto il suo esordio sul mercato italiano il nuovissimo dispositivo telefonico targato Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attualmente l’ultimo modello di top gamma prodotto dalla nota azienda sudcoreana. Abbiamo già fornito numerose indiscrezioni e novità circa questo apparecchio, ulteriore revisione della famiglia S6. Il prezzo del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, comprensibilmente, essendo appena uscito è piuttosto alto (ma in alcuni articoli precedenti abbiamo già specificato che può essere acquistato con dei sensibili risparmi grazie a varie promozioni o abbonamenti creati ad hoc da alcuni operatori telefonici nostrani, come Wind), e allora ecco che la sua discesa in campo diventa un’occasione ghiotta, per chi da tempo vuole sostituire il proprio smartphone con un apparecchio molto potente e performante, senza spendere 700-800 euro. Difatti, l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus fa calare i prezzi, e non potrebbe essere il contrario, dei predecessori della sua famiglia, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Già alcune settimane fa avevamo riportato che l’abbassamento dei costi dei due dispositivi citati poc’anzi sarebbe stato sensibile. Negli ultimi giorni, infatti, stanno già fioccando alcune interessanti offerte. Presso il noto rivenditore yeppon, infatti, il Samsung Galaxy S6, versione da 32 GB, con brand TIM e garanzia Italia, è disponibile a 559 euro, mentre il Samsung Galaxy S6 Edge da 64 GB è acquistabile a 649 euro.