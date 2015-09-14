Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Calano i prezzi dei Samsung Galaxy S6

Redazione Avatar

di Redazione

14/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nel corso degli ultimi giorni, finalmente, ha fatto il suo esordio sul mercato italiano il nuovissimo dispositivo telefonico targato Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attualmente l’ultimo modello di top gamma prodotto dalla nota azienda sudcoreana. Abbiamo già fornito numerose indiscrezioni e novità circa questo apparecchio, ulteriore revisione della famiglia S6. Samsung Galaxy S6 prezzoIl prezzo del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, comprensibilmente, essendo appena uscito è piuttosto alto (ma in alcuni articoli precedenti abbiamo già specificato che può essere acquistato con dei sensibili risparmi grazie a varie promozioni o abbonamenti creati ad hoc da alcuni operatori telefonici nostrani, come Wind), e allora ecco che la sua discesa in campo diventa un’occasione ghiotta, per chi da tempo vuole sostituire il proprio smartphone con un apparecchio molto potente e performante, senza spendere 700-800 euro. Difatti, l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus fa calare i prezzi, e non potrebbe essere il contrario, dei predecessori della sua famiglia, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Già alcune settimane fa avevamo riportato che l’abbassamento dei costi dei due dispositivi citati poc’anzi sarebbe stato sensibile. Negli ultimi giorni, infatti, stanno già fioccando alcune interessanti offerte. Presso il noto rivenditore yeppon, infatti, il Samsung Galaxy S6, versione da 32 GB, con brand TIM e garanzia Italia, è disponibile a 559 euro, mentre il Samsung Galaxy S6 Edge da 64 GB è acquistabile a 649 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S7 avrà 6 GB di RAM?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S7 avrà slot micro SD?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

07/09/2018

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

24/07/2018

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

04/04/2018