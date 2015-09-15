Samsung Galaxy S7 avrà 6 GB di RAM?

Pur essendo appena usciti gli ultimi apparecchi di top gamma targati Samsung, il Samsung Galaxy Note 5 e soprattutto il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della famiglia S6, che a differenza del primo dispositivo citato viene commercializzato anche in Europa, i numerosi fan e clienti del noto colosso sudcoreano sembrano incontentabili, tanto che nelle ultime settimane hanno preso a circolare una lunga serie di indiscrezioni e voci di corridoio su quello che, tra ormai pochi mesi, sarà il nuovo device di top gamma prodotto dall’azienda asiatica. Il Samsung Galaxy S7, infatti, potrebbe già fare il proprio esordio durante gli ultimi giorni di dicembre 2015, o al più nel corso dei primi mesi del 2016. Abbiamo già fornito diversi rumors che vedono protagonista proprio tale apparecchio telefonico, dalle sue novità esclusive (tra cui lo scanner oculare, già ipotizzato a suo tempo per i modelli della gamma S6), ai suoi “aggiustamenti” (batteria più capiente e slot micro SD), per passare alle sue caratteristiche tecniche, che farebbero del Samsung Galaxy S7 il phablet più potente e performante in circolazione. In tal senso, si è già detto che, molto probabilmente, il processore di questo dispositivo sarà l’ultimo gioiellino partorito dalla Qualcomm, lo Snapdragon 820, che, testato pochi giorni fa, ha dato delle risposte entusiasmanti. Adesso pare che, a supporto di un processore così poderoso, Samsung stia pensando di affiancare una RAM da addirittura 6 GB, che annichilirebbe quella attualmente montata sugli apparecchi di top gamma citati all’inizio dell’articolo (il Note 5 e l’S6 Edge Plus hanno infatti 4 GB di RAM). Indiscrezione che al momento appare poco probabile, ma chissà che invece non venga confermata nel prossimo futuro.