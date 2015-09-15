Ancora offerte su Samsung Galaxy S6 Edge Plus con Wind

In questo preciso momento, non è certo un mistero il fatto che l’oggetto del desiderio della maggior parte tra i più grandi appassionati di tecnologia e telefonia mobile, sia il nuovissimo Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Tale phablet, che come ben sa chi segue il nostro sito è stato presentato lo scorso agosto nel corso di un evento appositamente dedicato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2015, ha fatto il proprio esordio nel mercato italiano appena pochi giorni fa, riscontrando subito delle recensioni estremamente positive. Pur avendo, questo apparecchio, un prezzo decisamente alto, e non potrebbe essere altrimenti dato che, in questo momento, è il dispositivo cellulare di top gamma prodotto da Samsung (insieme al Samsung Galaxy Note 5, che però per adesso non è stato importato in Europa), sono già fioccate diverse offerte per averlo a prezzi scontati, specialmente grazie agli operatori telefonici nostrani. Fra di essi, de registrare l’attività di Wind, sicuramente fra gli operatori più propositivi. Alcuni giorni fa avevamo scritto di alcune importanti campagne promosse da Wind per poter avere il tanto agognato Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ad oggi, ci perviene un’altra interessante promozione riguardante questo telefono. Infatti, a partire dal 14 settembre, fino al 20 dello stesso mese, Wind regala la possibilità di vincere due Samsung Galaxy S6 Edge Plus al giorno. Partecipare, per i clienti di tale operatore, è semplicissimo: è sufficiente effettuare una ricarica online (l’importo è indifferente), ed ogni giorno verranno estratti i possessori di due SIM fortunate, che vinceranno così l’ambito telefono. Naturalmente, più ricariche al giorno vengono effettuate, maggiore saranno le possibilità di successo (il massimo, come si può ben leggere dal regolamento è comunque di 5 al giorno).