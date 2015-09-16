Samsung Lucky LTE è il Samsung Galaxy S7?

Nel corso delle ultime settimane, hanno preso a circolare numerose indiscrezioni e voci di corridoio circa quello che, tra pochi mesi, sarà il nuovo smartphone di top gamma prodotto dal colosso sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, segno che qualcosa eventualmente si sta muovendo all’interno della nota azienda asiatica. Anche in questo spazio, negli scorsi giorni, abbiamo dedicato diversi articoli a queste notizie, sottolineando come, al momento, i rumors prevedrebbero la nascita di un apparecchio telefonico estremamente potente e performante, come probabilmente non se ne sono mai visti finora. Alcuni giorni fa, inoltre, abbiamo riportato anche alcune indiscrezioni riguardanti quello che, all’apparenza, sarebbe stato un nuovo dispositivo targato Samsung, l’ennesimo, chiamato Samsung Lucky LTE. Le cui elevate caratteristiche, però, avevano già attirato l’attenzione dei più esperti, perplessi del fatto che questo apparecchio dimostrasse di garantire delle prestazioni superiori perfino a quelle degli attuali smartphone e phablet di top gamma realizzati dalla casa sudcoreana, come il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Nelle ultime ore, l’ipotesi che questo Samsung Lucky LTE sia in realtà semplicemente un prototipo del futuro Samsung Galaxy S7, appaiono sempre più probabili. Cosa che, peraltro, confermerebbe anche alcuni indizi, diffusi nelle ultime settimane, secondo i quali il Samsung Galaxy S7, a seconda dei mercati di riferimento, potrebbe essere diffuso in almeno due versioni differenti, una delle quali monterebbe il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 820, a differenza dell’altra che invece sarebbe dotata dell’inedito Exynos 8890.