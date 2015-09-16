Samsung Galaxy S4, problemi con l’aggiornamento

Come abbiamo detto più volte nel corso delle ultime settimane, pur se, in questo momento, comprensibilmente, i maggiori sforzi del noto colosso sudcoreano Samsung, nel campo della telefonia mobile, sono concentrati sulla diffusione e sulla promozione dei suoi ultimi gioiellini tecnologici, ossia i phablet Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, le alte sfere dell’azienda asiatica stanno anche pensando ai loro affezionati clienti che possiedono i modelli meno recenti, tanto che stanno venendo rilasciati numerosi aggiornamenti di smartphone ed apparecchi telefonici precedenti ai due sopra citati. Fra questi dispositivi, vi è ad esempio il Samsung Galaxy S4, per il quale è finalmente disponibile un aggiornamento che renderebbe più recente e più performante l’intero sistema, garantendogli delle buone prestazioni. Le versioni GPE di questo determinato smartphone, ovvero i Samsung Galaxy S4 Google Play Edition, con questo nuovo aggiornamento hanno finalmente visto passare il loro vecchio sistema operativo al nuovissimo Android Lollipop 5.1, per la gioia dei loro possessori. Tuttavia, fioccano anche alcuni problemi: gli utenti in possesso degli altri apparecchi della gamma S4 che non siano in GPE, dopo aver eseguito l’aggiornamento, hanno riscontrato alcuni difetti che li hanno costretti, temporaneamente, a far ritorno alla versione precedente. Una problematica sicuramente non da poco, ma che Samsung conta, presumibilmente, di risolvere quanto prima.