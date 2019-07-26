Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Iniziamo lemme lemme ad avviarci verso le battute conclusive della settimana, mentre il weekend è praticamente alle porte. Nel contesto di una stagione estiva a dir poco bollente, il periodo che stiamo attraversando, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sicuramente si sta rivelando molto importante. Da una parte, infatti, continua a tenere banco il Samsung Galaxy Note 10, prossimo phablet di top gamma del colosso asiatico. Il device verrà presentato in via ufficiale il prossimo 7 agosto, nel corso di un evento organizzato appositamente. Dall’altra, Samsung sta distribuendo numerosi pacchetti di aggiornamenti, soprattutto quelli che contengono la patch di sicurezza relativa al mese di luglio. E in questo novero, adesso, è possibile includere anche il Samsung Galaxy A40. Samsung Galaxy A40Il Samsung Galaxy A40 appartiene alla foltita schiera dei più recenti smartphone della famiglia A, e la patch di sicurezza di luglio era attesa in maniera quasi fisiologico. Contestualmente ad essa, finalmente, è anche arrivata l’utilissima funzionalità di Samsung Pay. Tuttavia, qualche utile precisazione: l’update, al momento, ha iniziato a mettere piede solamente sul territorio tedesco, mentre il mercato italiano probabilmente dovrà attendere ancora un po’. Inoltre, il servizio di Samsung Pay attualmente, in Europa, sembra riservato solamente a Svezia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Watch Active 2 in arrivo?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy, nuovo spot promozionale

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018

Samsung Galaxy S8, display è tallone d’Achille?

Samsung Galaxy S8, display è tallone d’Achille?

13/05/2017