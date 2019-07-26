Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Iniziamo lemme lemme ad avviarci verso le battute conclusive della settimana, mentre il weekend è praticamente alle porte. Nel contesto di una stagione estiva a dir poco bollente, il periodo che stiamo attraversando, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sicuramente si sta rivelando molto importante. Da una parte, infatti, continua a tenere banco il Samsung Galaxy Note 10, prossimo phablet di top gamma del colosso asiatico. Il device verrà presentato in via ufficiale il prossimo 7 agosto, nel corso di un evento organizzato appositamente. Dall’altra, Samsung sta distribuendo numerosi pacchetti di aggiornamenti, soprattutto quelli che contengono la patch di sicurezza relativa al mese di luglio. E in questo novero, adesso, è possibile includere anche il Samsung Galaxy A40. Il Samsung Galaxy A40 appartiene alla foltita schiera dei più recenti smartphone della famiglia A, e la patch di sicurezza di luglio era attesa in maniera quasi fisiologico. Contestualmente ad essa, finalmente, è anche arrivata l’utilissima funzionalità di Samsung Pay. Tuttavia, qualche utile precisazione: l’update, al momento, ha iniziato a mettere piede solamente sul territorio tedesco, mentre il mercato italiano probabilmente dovrà attendere ancora un po’. Inoltre, il servizio di Samsung Pay attualmente, in Europa, sembra riservato solamente a Svezia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.