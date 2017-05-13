Caricamento...

Samsung Galaxy S8, display è tallone d’Achille?

13/05/2017

E ci accingiamo dunque a salutare in via definitiva questa settimana, proiettandoci nella seconda metà del mese di maggio. Il periodo corrente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato fortemente caratterizzato, come sappiamo fin troppo bene, dalla nuova ammiraglia del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Uno smartphone estremamente potente e performante, dotato di una scheda tecnica a dir poco strabiliante e di un magnifico display ribattezzato “infinity”. O forse no. Alcuni recenti test di resistenza fisica, infatti, hanno evidenziato come effettivamente proprio l’infinity display sia uno dei punti deboli del Samsung Galaxy S8. Chiaramente stiamo parlando di una peculiarità esteticamente splendida, ma che non sembra essere in grado di offrire molte garanzie dal punto di vista della resistenza. A tal proposito, è molto interessante dare un’occhiata ad alcuni stress test realizzati da SquareTrade, vera e propria autorità del settore, oltre ad essere nota per le estensioni di garanzie offerte negli Stati Uniti relativamente ai prodotti elettronici. Come si può facilmente intuire guardando il video, il fatto che il Samsung Galaxy S8 sia composto quasi interamente in vetro non giova certo alla sua resistenza: è sufficiente una misera caduta, per causare una serie di danni evidenti e difficilmente rimediabili a tutto il device. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=AkoZM83X_i4[/embed]
