Samsung Galaxy Tab A 10.1, ecco Nougat!

E ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, torniamo a discutere di uno degli argomenti che, nel corso di questi ultimi mesi, hanno maggiormente catalizzato le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. Ci stiamo riferendo, come avrete certamente capito da voi, alla diffusione sempre crescente del sistema operativo di Android Nougat sui vari apparecchi telefonici prodotti dal gigante asiatico. Negli scorsi giorni, come abbiamo avuto modo di vedere, è stato il turno di device del calibro del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy A5. E adesso, invece, un po’ a sorpresa, tocca al Samsung Galaxy Tab A 10.1. Il Samsung Galaxy Tab A 10.1 nelle varianti LTE e Wi-Fi, finalmente, si accinge a ricevere la notifica per l’aggiornamento del tanto atteso sistema operativo di Nougat, il settimo di Android. Peraltro, l’update fa riferimento alla patch di sicurezza relativa al mese di aprile: parliamo, quindi, di qualcosa di estremamente recente, che spingerà al massimo le prestazioni del vostro tablet. Cos’altro aggiungere? Naturalmente l’aggiornamento è piuttosto consistente, ragion per cui vi consigliamo caldamente di scaricare e di installare questo update facendo bene attenzione di essere prima connessi ad una rete Wi-Fi, in modo da non prosciugare la vostra connessione dati.