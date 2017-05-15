Samsung Galaxy S8 super sconto da MediaWorld

Buongiorno a buon inizio di settimana a tutti voi che siete soliti seguirci. Tra oggi e domani si consumerà il giro di boa relativamente al mese di maggio, un periodo particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. La nuova ammiraglia del gigante asiatico, vale a dire il Samsung Galaxy S8, ha esordito insieme alla variante Plus già da qualche giorno, catalizzando subito le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. Molti siti piuttosto autorevoli hanno lodato la scheda tecnica di questi dispositivi, probabilmente i migliori al mondo in questo momento. Tuttavia, a frenare tante persone intenzionate a fare un pensierino per l’acquisto del Samsung Galaxy S8, c’è sicuramente la variante del prezzo. I costi li conosciamo ormai fin troppo bene: 829 per il modello basilare, mentre per accaparrarsi il Samsung Galaxy S8 Plus abbisognano addirittura 929 euro. Decisamente troppi, o comunque di molto al di là del le tasche dei meno abbienti. Allora, ecco che continuano a fioccare delle offerte estremamente importanti, anche da parte di alcuni noti rivenditori versati nel settore della tecnologia. A proporre lo sconto migliore, in questo preciso istante, è sicuramente MediaWorld. La famosa catena, infatti, propone il Samsung Galaxy S8 e la variante Plus con delle promozioni incredibili, abbattendo letteralmente quello che è il costo di listino. Basti pensare che, per il modello normale, vengono richiesti “appena” 619 euro. Parliamo, insomma, di 210 euro in meno rispetto a quanto richiesto da Samsung, per uno sconto superiore al 25%! E le cose si fanno interessanti anche per il Samsung Galaxy S8 Plus, proposto all’imbattibile prezzo di 699 euro: addirittura al di sotto del muro delle 700 euro, per uno sconto pari a ben 230 euro. Naturalmente entrambi i device sono disponibili in varie colorazioni (Nero, Viola oppure Argento) e con garanzia Italia, con appena un contributo di 5,99 euro per le spese di spedizione.