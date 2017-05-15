Samsung Galaxy S8, il più potente di tutti i tempi

La nuova settimana, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è aperta ancora una volta nel segno del Samsung Galaxy S8, attuale smartphone di top gamma del noto gigante asiatico. La nuova ammiraglia ha esordito in via ufficiale soltanto da pochi giorni, anche sul mercato italiano, e nel frattempo ha già fatto incetta di parecchie critiche e recensioni positive, al netto di qualche problema che però Samsung sta già tentando di risolvere. Un ulteriore attestato di stima relativamente al Samsung Galaxy S8, nel corso di queste ultime ore, è giunto anche dall’autorevole GeekBench, fra le piattaforme più affidabili relativamente ai prodotti tecnologici. GeekBench ci ha infatti rivelato quanto già si sarebbe potuto presumere anche senza dati e statistiche ufficiali: il Samsung Galaxy S8 è lo smartphone più potente mai realizzato, almeno finché non ne uscirà un altro ancora migliore, chiaramente. Il modello dotato del processore Exynos 8895 (quindi quello commercializzato in Asia e in Europa), ha infatti totalizzato un punteggio a dir poco straordinario, particolarmente indicativo circa la supremazia prestazionale del device. In single-core, infatti, il Samsung Galaxy S8 è arrivato 2121 punti, mentre in multi-core ha addirittura toccato i 7101 punti, stracciando ogni record.