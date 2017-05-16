Samsung Galaxy J3 2017, ecco la scheda tecnica

Nel corso di questi ultimi anni, relativamente al settore della telefonia mobile, il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung ha letteralmente costruito un nuovo impero. Fra device di fascia bassa, di fascia media e di alto livello, la compagnia asiatica ha messo le mani un po’ ovunque, facendo incetta sia di recensioni positive ed entusiastiche, sia di critiche talvolta anche feroci. Basti pensare a quanto accadde con il Samsung Galaxy Note 7 durante la scorsa estate, ad esempio. O a quanti apparecchi superflui ha sfornato l’azienda coreana, come il nuovo modello di Samsung Galaxy J3. Proprio nelle scorse ore è stata resa nota la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy J3, chiaramente nella variante per il 2017. E, come anticipavamo poc’anzi, Samsung non è stata certo esente da critiche, oltre che da un po’ di ironia neppure troppo velata, a seguito della creazione di questo apparecchio considerato semplicemente inutile dai più. Effettivamente, anche dando un’occhiata alle varie caratteristiche ufficiali del Samsung Galaxy J3 nella variante per il 2017, non possono che sorgere dei dubbi circa l’effettiva validità di questo smartphone. Troviamo un processore Exynos 7570 quad-core a 1,4 GHz, oltre ad una RAM da appena 1,5 GB: una quantità piuttosto irrisoria, specialmente per l’ampio utilizzo che si fa oggigiorno degli apparecchi telefonici. Lo storage interno è da 16 GB, anche qui un taglio piuttosto scarso ma perlomeno espandibile tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Il display, da 5 pollici, ha una risoluzione in HD (a 720 x 1280 pixel), un po’ misera pensando a quanto siamo abituati oggi con il Full HD o il 4K. Dimenticabile anche il comparto fotografico: la fotocamera posteriore è da 5 megapixel, quella anteriore appena da 2. La batteria, da 2600 mAh, perlomeno è removibile, mentre per quanto riguarda il sistema operativo troviamo ovviamente Android Nougat 7.0. Il tutto, relativamente agli Stati Uniti (unico mercato presso il quale ha finora debuttato il Samsung Galaxy J3 2017), al prezzo non esattamente modico di 179,99 dollari, più di quanto possa valere, a parer nostro, uno smartphone che con i tempi odierni si classifica in una fascia di mercato estremamente bassa.