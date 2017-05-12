Nougat arriva anche su Samsung Galaxy S6 TIM

Anche questa seconda settimana del mese di maggio è oramai agli sgoccioli, e per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung le novità non mancano di certo. Benché il periodo corrente, senza ombra di dubbio, sia stato caratterizzato dalla presenza piuttosto ingombrante del Samsung Galaxy S8, c’è da segnalare che il sistema operativo di Android Nougat si sta allargando sempre più ad una lunga serie di device, suddivisi tra i brand più disparati. E, adesso, finalmente, è anche il turno degli ultimi Samsung Galaxy S6. Il Samsung Galaxy S6 con brand TIM, infatti, proprio in questi giorni sta accingendosi ad abbracciare il tanto agognato Nougat, tentando di riparare almeno parzialmente a questo enorme ritardo. In questo caso, l’update, è davvero parecchio pesante: parliamo di circa 1,2 GB, ragion per cui vi consigliamo caldamente di scaricarlo solo dopo esservi collegati ad una rete Wi-Fi. Insomma, finalmente anche i Samsung Galaxy S6 brandizzati dal maggior operatore italiano si accingono a passare allo step successivo, che dovrebbe renderli ancora più potenti e più performanti che in passato. Nella speranza, chiaramente, che nulla vada storto in fase di installazione. E, soprattutto, sperando che in futuro altri aggiornamenti si facciano attendere un poco meno.