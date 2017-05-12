Samsung Galaxy S8 è già scontatissimo sul web

Una delle critiche che finora si è attirato il Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, risiede senza ombra di dubbio nel prezzo considerato eccessivamente alto. Il modello basilare dell’apparecchio, effettivamente, vanta un costo di listino pari a 829 euro, mentre per accaparrarsi la variante Plus abbisognano addirittura 929 euro. Decisamente tantissimi, per quanto il device effettivamente sia straordinario. E allora, come al solito, ecco che ci giunge incontro il mondo del web, capace di proporci il Samsung Galaxy S8 a dei prezzi estremamente ridotti rispetto a quelli proposti dal gigante asiatico. In questo senso, a fornire le migliori offerte in questo momento è il noto portale di puntocomshop, che propone il Samsung Galaxy S8 per una cifra decisamente molto conveniente. Sul sito, infatti, viene venduto il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia e con un ampio ventaglio di colorazioni, all’imbattibile prezzo di 635 euro, veramente molto limitato se si pensa che lo smartphone ha debuttato in maniera ufficiale presso il mercato della telefonia mobile soltanto un paio di settimane fa. Praticamente, stiamo parlando di uno sconto pari a quasi 200 euro: trovare di meglio, al momento, è pressoché impossibile, nonostante Amazon riesca ad andarci comunque molto vicino.