Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

E andiamo dunque a mettere la parola fine anche a questa settimana, che, con ogni probabilità, farà segnare gli ultimi scampoli di freddo di una stagione, quella invernale, oramai prossima alla propria conclusione. È un periodo straordinariamente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung: lo sappiamo molto bene, manca sempre meno tempo all’esordio ufficiale sul mercato internazionale del Samsung Galaxy S9 e della sua variante Plus. Due terminali presentati un paio di settimane fa in quel di Barcellona, contestualmente al Mobile World Congress, e il cui debutto si concretizzerà fra pochissimi giorni. Tuttavia, non è il primo device che il gigante asiatico lancia quest’anno: alcuni mesi fa, ricorderete, giunse anche il Samsung Galaxy A8 2018. Il Samsung Galaxy A8 è un apparecchio estremamente interessante, in quanto, con una scheda tecnica a dir poco invidiabile, va ad unificare l’intera linea A: analogamente, insomma, a quanto accade ogni anno con i nuovi Samsung Galaxy S. Quest’oggi, pertanto, vogliamo lasciarvi con questo nuovissimo video sul Samsung Galaxy A8, che la stessa compagnia coreana ha voluto condividere sui propri profili ufficiali, non ultimo quello di YouTube. E ove, come potete vedere, viene evidenziata una delle migliori peculiarità dello smartphone, ossia quella di scattare ottime fotografie anche in scarse condizioni di luce. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=ETZmFXpM7S0[/embed]