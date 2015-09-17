Spunta il Samsung Galaxy A9

Samsung, nota azienda tecnologica sudcoreana, non si stanca mai di rilasciare nuovi smartphone, apparecchi e dispositivi telefonici di vario genere e diverse fasce. E così, pur se in questi giorni sta indirizzando la maggior parte delle proprie forze nel pubblicizzare e distribuire i suoi ultimi phablet di top gamma, ossia i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5, sta continuando a lavorare per regalare ai propri clienti sempre nuovo materiale. Ecco che, per esempio, sbuca dal nulla un nuovo modello della gamma A, il Samsung Galaxy A9. Apparso qualche giorno nel database del noto GeekBank, dalle poche informazioni che ci sono pervenute circa la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche, pare che questo nuovo smartphone, nonostante non presenti un hardware di grandissima potenza, ha fatto registrare dei risultati notevoli, tanto da attestarlo probabilmente su una fascia medio-alta. Il Samsung Galaxy A9, infatti, ha un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 620, coadiuvato da una RAM da 3 GB. Dotato, chiaramente, di un sistema operativo aggiornato ad Android Lollipop 5.1.1, sembra inoltre che il suo display possa reggere la risoluzione in ultra HD, e che la fotocamera posteriore sia da 13 megapixel, caratteristiche che permetterebbero di scattare fotografie dall’immagine molto nitida e pulita. Resta da capire quale sarà eventualmente il prezzo di questo Samsung Galaxy A9 e a partire da quale data verrà distribuito, ma è molto probabile che già nelle prossime settimane verranno fornite nuove informazioni su questo smartphone.