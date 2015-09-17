Samsung Galaxy S7 avrà due fotocamere posteriori?

Durante le ultime settimane, nonostante siamo appena a metà settembre e, presumibilmente, mancano ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale, sono circolate numerosissime voci di corridoio ed indiscrezioni sul Samsung Galaxy S7, prossimo smartphone di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Anche qui abbiamo riportato i più interessanti rumors che hanno riguardato questo ormai attesissimo apparecchio telefonico. Alcune di esse appaiono al momento alquanto fantasiose, come la possibilità che il Samsung Galaxy S7 monti una RAM da addirittura 6 GB (non è però da escludere che, alla fine, possa uscire una versione da 5 GB di RAM) o che sia dotato di un innovativo scanner oculare, peculiarità che garantirebbe una maggiore protezione dei propri dati, ma che sembra forse fin troppo innovativa. Diversamente, tra le informazioni pervenuteci che appaiono più plausibili, vi è la possibilità che il Samsung Galaxy S7 possa uscire in almeno due versioni diverse, le cui principali differenze sarebbero la dimensione dello schermo ed il processore, uno dei quali molto probabilmente sarà lo Snapdragon 820. Una nuova indiscrezione circolata sul web nei giorni scorsi, parlerebbe addirittura di una doppia fotocamera posteriore per il Samsung Galaxy S7, soluzione già adottata in passato, ad esempio, da HTC e da Huawei, e che per Samsung invece sarebbe una novità assoluta. Tuttavia, anche questa voce, per il momento, sembra improbabile che possa venir confermata dai fatti da qui ai prossimi mesi.