Samsung Galaxy Note 5 presto in Europa?

Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo dato ampio risalto soprattutto alle informazioni ed alle notizie che circolavano su quelli che, in questo momento, sono i due attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. E se, sul primo dei due, abbiamo spesso parlato anche negli ultimi giorni, avendo infatti fatto il suo esordio nel mercato italiano durante i primi giorni di settembre, abbiamo invece un po’ trascurato il secondo phablet citato poc’anzi, dal momento in cui, come ormai tutti ben sanno, per ora esso non è disponibile nel Vecchio Continente, in quanto probabilmente Samsung voleva evitare di pestarsi i piedi da sola con una insensata concorrenza interna. Tuttavia, due notizie potrebbero vedere un’inversione di questa tendenza, incoraggiando l’azienda asiatica a commercializzare il Samsung Galaxy Note 5 anche in Europa: anzitutto, nei mercati in cui è stato reso disponibile, questo nuovo dispositivo sta facendo segnalare delle vendite più che discrete, riscontrando un buon successo presso il pubblico (nonostante alcuni problemi con la S-Pen). In secondo luogo, un autorevole sito inglese ha aperto una vera e propria petizione affinché Samsung porti anche nel Vecchio Continente il Samsung Galaxy Note 5, accompagnando il tutto con l’hashtag #note5foreurope. Campagna, questa, che ha già raccolto diverse migliaia di firme, ed i consensi non accennano a diminuire. Un motivo in più che potrebbe spingere Samsung a portare anche in Europa il Note 5, anche prima di gennaio 2016, come prevedevano alcuni esperti.