Samsung Galaxy S7 potrebbe uscire a febbraio 2016

18/09/2015

In queste ultime giornate, i rumors e le indiscrezioni circa quello che, fra alcuni mesi, sarà il nuovo dispositivo telefonico di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7, non fanno che rincorrersi in maniera incontrollata. Ed è altamente probabile, che fino alla sua uscita, sentiremo molte voci di corridoio più o meno plausibili su questo ormai attesissimo smartphone. Samsung Galaxy S6 prezzoAnche noi, in alcuni nostri articoli, abbiamo dato spazio alle più interessanti fra queste indiscrezioni, riportando ad esempio che è molto probabile che il Samsung Galaxy S7 sarà prodotto in due versioni differenti, con processori e display diversi, e che questo device potrebbe contenere nuovissime funzionalità inedite, come un innovativo scanner oculare. Molti, a questo punto, si chiedono però quando il Samsung Galaxy S7 potrebbe finalmente fare il proprio trionfale esordio sul mercato internazionale. Tempo fa, accennando alla metodologia Agile, avevamo riportato le ipotesi che volevano questo dispositivo disponibile addirittura per gli ultimi giorni di dicembre 2015, voce che però era da subito apparsa poco probabile. Le ultime voci di corridoio, adesso, confermerebbero quanto creduto da molti esperti, ossia che il Samsung Galaxy S7, presumibilmente, verrà lanciato nei primi mesi del 2016, intorno a gennaio o, più probabilmente, a febbraio. Soltanto voci e ipotesi per il momento, che aspettano di trovare conferme nel corso dei prossimi mesi.

