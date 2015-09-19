Conferme sull’arrivo europeo del Samsung Galaxy Note 5

Sono giorni molto intensi quelli che stanno riguardando il settore telefonico del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, soprattutto per quel che concerne i suoi dispositivi di top gamma. Nel corso delle ultime settimane, infatti, hanno preso a circolare numerosissime indiscrezioni circa il futuro Samsung Galaxy S7, mentre, nel frattempo, hanno finalmente fatto il loro esordio sul mercato i due potentissimi e super performanti phablet Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5, presentati lo scorso agosto durante il Samsung Galaxy Unpacked 2015, un evento appositamente dedicato. Sul Galaxy S6 Edge Plus, che appena pochi giorni fa è stato finalmente reso disponibile anche in Italia, ci siamo già soffermati a lungo. Adesso cerchiamo invece di prestare orecchio al Samsung Galaxy Note 5, che, ricordiamo, per il momento ha fatto il suo esordio soltanto in alcuni mercati, dai quali è escluso quello europeo. Giusto ieri, proprio per tale motivo, abbiamo riportato alcune informazioni su una campagna lanciata da un noto sito britannico, una petizione a favore dell’arrivo del Samsung Galaxy Note 5 anche in Europa, il cui intento è, ovviamente, quello di raccogliere il maggior numero di adesioni possibili. Ebbene, negli ultimi giorni, sulla controparte italiana del sito internet di Samsung, ha fatto la sua apparizione un device, il cui nome in codice è SM-N920f, che dovrebbe essere proprio la versione europea del Samsung Galaxy Note 5. Ulteriore indizio che vorrebbe questo phablet finalmente anche in Europa, nella speranza, come si auspicano in molti, che però arrivi prima del 2016.