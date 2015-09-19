Samsung Galaxy S5 si aggiorna

In casa Samsung proprio non sanno cosa voglia dire la parola “pausa”. E così, pur essendo da poco usciti i due nuovi device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, e pur essendo già in lavorazione lo smartphone che, tra pochi mesi, sarà il più potente e più performante sul mercato, vale a dire il Samsung Galaxy S7, il colosso tecnologico sudcoreano sta pensando anche ai suoi affezionati clienti di vecchia data, possessori di apparecchi telefonici meno recenti rispetto a quelli già citati. E così, ecco che, finalmente, iniziano a fioccare vari aggiornamenti per smartphone e telefoni cellulari targati Samsung usciti in passato. Notizia di cui abbiamo in parte già discusso in alcuni altri articoli, e che adesso riguarda anche il Samsung Galaxy S5. Questo apparecchio, infatti, vede finalmente un importante aggiornamento, sebbene esso al momento sia disponibile nel solo Regno Unito (molto probabile però che ben presto approdi anche in altri paesi, tra cui l’Italia). Tale aggiornamento, che finalmente migliora le prestazioni del Samsung Galaxy S5 valorizzando al meglio le sue specifiche, rendendolo più stabile e più veloce, contiene anche un utilissimo tool già montato sui più recenti dispositivi telefonici della gamma S6, vale a dire lo Smart Manager: tramite esso, infatti, è possibile monitorare in totale facilità molte caratteristiche del telefono, come l’utilizzo della RAM, lo spazio residuo e lo stato della batteria.