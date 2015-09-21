Samsung Galaxy J2 sbarca in India

Nonostante in questi giorni, per quel che concerne il settore degli apparecchi telefonici prodotti da Samsung, l’attenzione di molti sia rivolta soprattutto verso gli ultimi due modelli di top gamma realizzati dalla nota azienda sudcoreana, un altro smartphone ha da poco fatto il proprio esordio sul mercato, passando però piuttosto in sordina. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy J2, ulteriore modello che va ad arricchire la gamma J, un dispositivo telefonico di fascia bassa sbarcato sul mercato indiano, considerato da Samsung come uno dei più importanti fra i mercati emergenti. Già alcuni mesi fa avevamo fornito alcune notizie ed indiscrezioni su questo smartphone, riportando anche quelle che, secondo molti, sarebbero state le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy J2, molte delle quali confermate dalla sua uscita ufficiale. Samsung Galaxy J2 ha infatti una RAM da 1 GB, a supporto di un processore Exynos 3475 da 1.3 GHz, mentre lo storage interno, da 8 GB, può essere espanso tramite scheda micro SD. Il display, da 4,7 pollici, ha una risoluzione di 960x540 pixel, mentre le fotocamere posteriore ed anteriore, rispettivamente da 5 megapixel e da 2 megapixel, certamente non garantiscono di scattare fotografie di grande qualità. Il tutto, accompagnato da un aggiornato sistema operativo Android Lollipop 5.1.1, mentre la batteria, da 2000 mAh, permette al telefono un’autonomia discreta. Peculiarità sicuramente non molto performanti, ma la presenza della tecnologia dual SIM, unita a quella legata alla connettività in LTE 4G, rendono il Samsung Galaxy J2 sicuramente più appetibile di quanto non apparisse all’inizio. Il tutto, al modico prezzo di 112 euro, cifra sicuramente compatibile con le esigenze del mercato indiano.