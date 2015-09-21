Film in streamig sul tuo galaxy: tutti i consigli

Videocassette e dvd? Roba da vecchi. Da quando lo streaming online si è imposto come canale preferenziale per la maggior parte degli utenti, i supporti su nastro o su disco sono andati in pensione o quasi...Il motivo è molto semplice: non ci sono limiti nella scelta, il servizio è gratuito o in alcuni casi ha un costo irrisorio e i film si possono guardare anche su smartphone e tablet. Immaginate di dover affrontare un lungo viaggio in treno avendo a disposizione un Samsung Galaxy nuovo di zecca e la possibilità di avere una scelta pressoché illimitata di titoli. Bene, non si tratta di una fantasticheria qualsiasi ma di una piacevole realtà. Ma come si possono vedere i film in streaming sul poprrio dispositivo portatile? Andiamo insieme a scoprire alcune tra le migliori applicazioni che offrono questo impareggiabile servizio. Cominciamo con quella che negli ultimi tempi sta riscuotendo un successo maggiore tra gli appassionati: infinitytv. Nata nel dicembre del 2013 è semplicemente la risposta italiana – targata Mediaset - all'americana Netflix, uno tra i migliori provider di film on demand al mondo.non bisogna far altro che scaricare l'applicazione e sottoscrivere un abbonamento prima di abbandonarvi a ore ed ore di cinema. Un'altra applicazione perfetta per Samsung Galaxy è Andstream. Sebbene non sia un vero e proprio 'lettore' – tanto che bisogna scaricarne uno dal Playstore per avviare l'applicazione – consente di riprodurre in alta qualità e soprattutto senza interruzioni tantissimi titoli passati e recenti. Assieme a Andstream troviamo Vigile 7G, una vera chicca per gli utenti Android. Con oltre 100.000 download è tra le app più scaricate e apprezzate disponibili in rete. Funziona pressappoco come la precedente, ovvero bisogna scaricare un player e copiare il link dello streaming - da siti come nowvideo, putlocker, filmxtutti ecc. - direttamente sull'applicazione. La versione integrale costa 2,90€ mentre la demo è valida soltanto per sette giorni. Infine arriviamo a KissTube, un'altra interessantissima applicazione sviluppata per i sistemi Android. KissTube ordina in modo accurato e logico i contenuti presenti suclassificandoli per categorie – musica, teatro, cinema, ecc. - perciò è sufficiente selezionare la sezione cinema e trovare il film preferito selezionando tra oltre una decina di generi disponibili. Un ulteriore vantaggio derivante all'utilizzo di KissTube è che non sarà presente nessun banner pubblicitario. A questo punto non vi resta che rilassarvi e godervi lo spettacolo del grande cinema direttamente sul vostro dispositivo portatile!