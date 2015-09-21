Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Film in streamig sul tuo galaxy: tutti i consigli

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Videocassette e dvd? Roba da vecchi. Da quando lo streaming online si è imposto come canale preferenziale per la maggior parte degli utenti, i supporti su nastro o su disco sono andati in pensione o quasi...Il motivo è molto semplice: non ci sono limiti nella scelta, il servizio è gratuito o in alcuni casi ha un costo irrisorio e i film si possono guardare anche su smartphone e tablet. Immaginate di dover affrontare un lungo viaggio in treno avendo a disposizione un Samsung Galaxy nuovo di zecca e la possibilità di avere una scelta pressoché illimitata di titoli. Bene, non si tratta di una fantasticheria qualsiasi ma di una piacevole realtà. Ma come si possono vedere i film in streaming sul poprrio dispositivo portatile? Andiamo insieme a scoprire alcune tra le migliori applicazioni che offrono questo impareggiabile servizio. Cominciamo con quella che negli ultimi tempi sta riscuotendo un successo maggiore tra gli appassionati: infinitytv. Nata nel dicembre del 2013 è semplicemente la risposta italiana – targata Mediaset - all'americana Netflix, uno tra i migliori provider di film on demand al mondo. Per guardare i film in streaming su infinity.tv non bisogna far altro che scaricare l'applicazione e sottoscrivere un abbonamento prima di abbandonarvi a ore ed ore di cinema. Un'altra applicazione perfetta per Samsung Galaxy è Andstream. Sebbene non sia un vero e proprio 'lettore' – tanto che bisogna scaricarne uno dal Playstore per avviare l'applicazione – consente di riprodurre in alta qualità e soprattutto senza interruzioni tantissimi titoli passati e recenti. Assieme a Andstream troviamo Vigile 7G, una vera chicca per gli utenti Android. Con oltre 100.000 download è tra le app più scaricate e apprezzate disponibili in rete. Funziona pressappoco come la precedente, ovvero bisogna scaricare un player e copiare il link dello streaming - da siti come nowvideo, putlocker, filmxtutti ecc. - direttamente sull'applicazione. La versione integrale costa 2,90€ mentre la demo è valida soltanto per sette giorni. Infine arriviamo a KissTube, un'altra interessantissima applicazione sviluppata per i sistemi Android. KissTube ordina in modo accurato e logico i contenuti presenti su YouTube classificandoli per categorie – musica, teatro, cinema, ecc. - perciò è sufficiente selezionare la sezione cinema e trovare il film preferito selezionando tra oltre una decina di generi disponibili. Un ulteriore vantaggio derivante all'utilizzo di KissTube è che non sarà presente nessun banner pubblicitario. A questo punto non vi resta che rilassarvi e godervi lo spettacolo del grande cinema direttamente sul vostro dispositivo portatile!  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento per il Samsung Galaxy Tab Pro 12.2

Articolo Successivo

Samsung Galaxy J2 sbarca in India

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020