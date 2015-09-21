Aggiornamento per il Samsung Galaxy Tab Pro 12.2

Come abbiamo spesso ripetuto nel corso delle ultime settimane, nonostante, in questo momento, i maggiori sforzi della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung siano concentrati per pubblicizzare al meglio i suoi due nuovi device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, il primo dei quali di recente ha finalmente fatto il suo esordio anche nel mercato italiano, un occhio di riguardo è sempre tenuto anche per i clienti di vecchia data, in possesso di modelli meno recenti. In tal senso, in effetti, abbiamo già riportato, in diversi articoli, le notizie riguardanti gli aggiornamenti di alcuni smartphone ed apparecchi telefonici usciti qualche anno fa. Fra di essi, negli ultimi giorni, abbiamo saputo che è in arrivo un aggiornamento anche per il tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, per la gioia dei suoi possessori. Tale tablet, attualmente di fascia medio-alta, riceve finalmente il sistema operativo attualmente in uso dai maggiori apparecchi telefonici prodotti da Samsung, ossia l’Android Lollipop 5.1.1. Un aggiornamento sicuramente interessante e ben voluto dai fruitori di questo tablet, in grado di garantire al Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 un utilizzo molto più veloce ed efficace di prima, oltre che una maggiore stabilità. Al momento, esso è stato reso disponibile solamente fra i paesi nordici, ma è molto probabile che presto sbarcherà anche in altre nazioni, tra cui quella italiana.