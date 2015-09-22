Samsung Galaxy S7 uscirà anche con 3 GB di RAM?

Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo riportato numerose notizie ed indiscrezioni circa quello che, nei prossimi mesi, sarà il nuovo smartphone di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Tale dispositivo, infatti, è ormai finito in un ciclone infinito di chiacchiere e voci di corridoio, e molti sono i rumors che lo stanno riguardando, sempre più incontrollabili. Se, però, tante novità sono pure ipotesi non confermate, ci sono anche alcune notizie ufficiali, che riportiamo anche in questi nostri spazi. Difatti, alcuni giorni fa, come ben sappiamo tale apparecchio è stato testato con alcune caratteristiche ben precise, riportando dei risultati davvero notevoli. Si è vociferato molto riguardo alcune specifiche che, al momento, appaiono a dir poco mostruose, come il processore Qualcomm Snapdragon 820, di ultimissima generazione, o addirittura una RAM da 6 GB. Tutte caratteristiche che renderebbero l’intero apparecchio sicuramente molto potente e performante, ma che farebbero impennare anche il suo prezzo. Ecco perché, nelle ultime ore, una nuova ipotesi ha preso a circolare sul Samsung Galaxy S7, voce che trova poi anche alcune conferme: difatti, è stato svolto un nuovo test su questo apparecchio, con un processore Exynos 8890 ed una RAM da 3 GB. Motivo che ha spinto molti esperti a credere che, dal momento che sembra quasi certo che il Samsung Galaxy S7 uscirà in almeno due versioni differenti (con dimensioni diverse degli schermi ed anche processori diversi), potrebbe anche esserci una versione “low cost” con RAM da 3 GB.