TWRP approda su Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2015

Altre importanti novità per i fortunati possessori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, l’attuale device di top gamma targato Samsung sbarcato anche nel Vecchio Continente. Difatti, dopo essere arrivata anche sull’altro dispositivo telefonico presentato nel corso del Samsung Galaxy Unpacked 2015, importante evento svoltosi nel mese di agosto, ossia il Samsung Galaxy Note 5, un’utilissima funzionalità fa la sua comparsa anche sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S6 prezzoStiamo infatti parlando del TeamWin Recovery Project, anche nota con l’abbreviativo di TWRP, un’utilissima custom recovery open source che permette un utilizzo molto più sicuro del proprio apparecchio telefonico, garantendo ad esempio la possibilità di effettuare dei backup dei propri dati, oltre a diverse altre utilissime funzioni. Tra i tanti software capaci di svolgere compiti analoghi, TeamWin Recovery Project, nel tempo, si è sicuramente distinto per essere uno fra i migliori e fra i più affidabili in circolazione, motivo che ha spinto molti utenti, in possesso di device meno recenti ma comunque in grado di supportarlo, a sfruttarne le funzionalità sul proprio apparecchio. Una notizia, questa, che peraltro ci riguarda anche piuttosto da vicino, e che farà felici i fruitori di questo phablet, dal momento che l’attuale modello di Samsung Galaxy S6 Edge Plus supportato dal TeamWin Recovery Project è quello GSM, quindi pienamente compatibile con le reti europee.

