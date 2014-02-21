Samsung Galaxy S4, risvolti sorprendenti su Android 4.4.2

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive una situazione del tutto particolare, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. A differenza di quanto ci si potesse aspettare, infatti, il modello è stato preceduto in questo particolare contesto dal Samsung Galaxy Note 3, il quale, dal canto suo, nel corso degli ultimi giorni ha fatto un passo sorprendente in Italia. Nel dettaglio, il phablet di terza generazione ha ricevuto l’aggiornamento Kit Kat anche per i modelli marchiati Tre, mentre la situazione risulta ancora bloccata per quelli no brand. E il Samsung Galaxy S4? Al momento, non possiamo fare altro che registrare qualche rilascio sporadico in giro per gli Stati Uniti, in attesa che la situazione di sblocchi definitivamente anche qui in Italia.