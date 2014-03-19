Caricamento...

Galaxy Note 4: in arrivo quest’estate, tutte le indiscrezioni

19/03/2014

note (1) Sembra proprio che i phablet saranno la prossima generazione di device che spopoleranno. A metà tra uno smartphone e un tablet, il phablet sembra proprio unire i vantaggi di entrambi gli oggetti i-tech. Per questo Samsung ha deciso di puntare su un nuovo modello in uscita, secondo i primi rumors, quest’estate: il Galaxy Note 4. La presentazione potrebbe coincidere con IFA 2014 che si terrà a Berlino verso fine estate, ma già si rincorrono le indiscrezioni riguardanti le caratteristiche del nuovo phablet sudcoreano, che però non dovrebbe cambiare molto rispetto al predecessore Note 3. Le principali indiscrezioni trapelate in questi giorni parlano di una cover idrorepellente, come quella del Galaxy S5, di un processore a 64-bit che eleverà di molto la capacità di calcolo e del prezzo. Si pensa che il nuovo device costerà intorno ai 700 – 730 euro. Vi terremo aggiornati su tutte i prossimi rumors che usciranno a proposito di questo nuovo device.        
