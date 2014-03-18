Caricamento...

Dispositivi Galaxy di Samsung: i più vulnerabili ad attacchi esterni

18/03/2014

Samsung-Galaxy-S4 I dispositivi Galaxy di Samsung sarebbero più vulnerabili di altri: in particolare al momento dell’attivazione del device i Galaxy sono molto più esposti di altri dispositivi ad attacchi esterni. A scoprirlo sarebbe stato Paul KocialKowski, proveniente dal team di Replicant e grande esperto di sicurezza informatica. A rendere tanto vulnerabili i Galaxy sarebbe il processore baseband che si occupa delle comunicazioni. In quello dei Galaxy sarebbe presente una backdoor grazie alla quale si può controllare il device a distanza e sottrarre tutti i dati, anche quelli più sensibili. Quali sono i dispositivi coinvolti e che potrebbero presentare questo pericolo? Secondo l’esperto informatico tutti i principali top di gamma di Samsung, campioni tra le vendite nel settore dei dispositivi hi – tech. Per fare qualche nome citiamo: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Tab 2.7.0 e 2.10.1, oltre che al Galaxy S3 il Note 2. Non è detto, tuttavia, che si è in possesso di uno di questi device si sia stati attaccati da hacker esterni.  
