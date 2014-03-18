Samsung Galaxy S3, il punto su Android 4.4.2

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà o meno l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2? E' questo quello che, ancora oggi, si chiedono milioni di utenti, considerando che dalla casa produttrice ancora non arriva una presa di posizione definitiva, in grado di sgombrare il campo dai dubbi una volta per tutte. Nello specifico, la scorsa settimana siamo andati incontro ad alcune indiscrezioni, riportate da una fonte come SamMobile, secondo cui il modello avrebbe fatto questo importante passo in avanti tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio, nonostante, come accennato, dalla corea ancora non si è presa una decisione. Resta il fatto che, pur non confermando quanto è stato riportato, Samsung ha deciso anche di non smentire, aumentando in modo quasi automatico le speranze da parte degli utenti.