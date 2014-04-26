Galaxy S5 a 20 euro al mese con PosteMobile

Tra le tante offerte commerciali che gli operatori di telefonia mobile stanno approntando per favorire l'acquisto del nuovo gioiello di casa, il, segnaliamo anche l'opportunità resa disponibile da, la compagnia telefonica del gruppo. Ebbene, stando a quanto precisato sul sito internet della società, è oggi possibile acquistare ilcon un pagamento a rate. A fronte di un anticipo di 99 euro, infatti, sarà possibile ottenere immediatamente il dispositivo portatile della compagnia sudcoreana, pagando rate di 20 euro al mese, da addebitarsi direttamente sul conto corrente o sulla carta di credito Carta Sì. In alternativa, è possibile acquistare lo smartphone al costo di 699 euro, purchè si attivi contestualmente una nuova SIM Poste Mobile Ricaricabile. Il costo della SIM sarà di 15 euro, con 15 euro di traffico incluso, indipendentemente dalla richiesta di portabilità.