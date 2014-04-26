Caricamento...

Samsung Galaxy S, le app sono poco utilizzate

26/04/2014

galaxys5ce I Samsung Galaxy S sono degli smartphone che consentono a chi li utilizza di avere innumerevoli app a disposizione, ma secondo alcuni studi approfonditi queste ultime non sono molto utilizzate, infatti quella che ha raggiunto il massimo è stata S memo, con soli 3,9 minuti. Ciò però non significa che lo smartphone non sia apprezzato anzi, molte sono le app di Google che sono messe a disposizione di chi possiede dei Samsung e queste ultime sono quelle più sfruttate. Secondo delle statistiche le app di Samsung sono utilizzate meno di 7 minuti al mese mentre quelle di Google ben 149 minuti. Lo studio è avvenuto tramite 250 persone che erano in possesso di Samsung Galaxy S, più precisamente di S3 e S4 e questo significa che non sono le app a generare la diffusione dell’acquisto di questo prodotto ma le caratteristiche interne e l’estetica dello smartphone. Questo però nonostante sia un dato positivo ha fatto riflettere la casa sud coreana che ha promesso inoltre di investire per migliorare le proprie app in modo da renderle non solo più interessanti ma anche molto più utili per gli utenti che decidono di acquistare un Samsung Galaxy S. Questo infatti potrà essere probabilmente apprezzato nel nuovo modello inserito sul mercato dalla stessa casa produttrice di smartphone e non solo.
