Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Milk Music resta gratuito ma ci saranno le pubblicità

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6896" align="alignnone" width="300"]Samsung Milk Music Samsung Milk Music[/caption] Samsung Milk Music è un servizio della Samsung e a quanto riportano le ultime indiscrezioni, resterà sempre gratuito ma saranno introdotti spot pubblicitari. Se queste inserzioni provocano all’utente fastidio, possono essere eliminate al costo ti 3,99 dollari al mese. Questa funzionalità permette a chi è in possesso di qualsiasi tipo di dispositivo Samsung, di vedere in streaming i video musicali preferiti. Questa app è della linea Samsung Galaxy ed è un’esclusiva degli Stati Uniti e a breve potrebbe anche essere diffuso in Italia. Questo servizio è sempre stato gratuito ma soprattutto utilizzatissimo dagli utenti in quanto è stato possibile ascoltare musica, radio e quant’altro gratuitamente senza interruzioni, ma ad oggi le cose stanno per cambiare poiché con un comunicato ufficiale la Samsung ha annunciato che avverranno delle modifiche. Samsung Milk Music resterà gratuito ma saranno inserite delle inserzioni tra l’ascolto di una canzone e l’altra. Se questo piccolo cambiamento disturba gli utenti si può passare tranquillamente ad una versione premium, dove nulla sarà interrotto da spot ma si pagherà 3,99 dollari al mese. Questo perché la società sud coreana ha stipulato un accordo con un’altra piattaforma streaming in vista del lancio dello stesso Milk Music. Non è da escludere che potrebbe esserci anche una versione più costosa, ma in attesa di altre novità non resta che riflettere sulle piccole certezze.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arriva il Samsung Galaxy K Zoom, per gli amanti della fotografia

Articolo Successivo

Android 4.4.2 per Samsung Galaxy Note 10.1 N8000

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019