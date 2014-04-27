Arriva il Samsung Galaxy K Zoom, per gli amanti della fotografia

[caption id="attachment_6930" align="alignnone" width="300"]

Samsung-Galaxy k Zoom[/caption] Samsung Galaxy K Zoom arriverà finalmente sul mercato e a confermarlo è la stessa casa produttrice di smartphone. Questo gioiello vuole elevare l’importanza della fotografia inserendo un obiettivo di ben 20 megapixel. La Samsung conferma che il nuovo smartphone dedicato a chi ama fotografare i momenti più importanti della propria vita e di quella dei propri cari, sarà presto disponibile ed è racchiuso in una piccola struttura dotata di comparti tecnici che consentono di avere funzionalità avanzate proprio per garantire un’ottima qualità della fotografia. Tutto questo per distinguere il nuovo Samsung Galaxy K Zoom dagli altri smartphone, e dunque è stata instaurata una fotocamera frontale di 2 megapixel e una posteriore di ben 20,7 megapixel con un particolare speciale, poiché viene utilizzato un BSI CMOS per stabilizzare ottimamente l’immagine, un flash led e una lente di 24-240 mm e zoom ottico di 10x. Il sistema operativo sarà Android 4.4 Kit Kat con touch e il processore sarà quad core con 1,3 GHz e dual core da 1,7 GHz. La memoria è di 2 GB di Ram e 8 di memoria interna per permettere di conservare tutti gli scatti più importanti ma anche quelli a cui magari si vuole apportare modifiche. Importante quindi questa creazione, soprattutto in proiezione futura nel mondo di chi ama la fotografia.