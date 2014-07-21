Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Prima pubblicità italiana per il Galaxy K Zoom

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
galaxy k zoomArriva anche sulle tv italiane il primo spot promozionale del Galaxy K Zoom, secondo "cameraphone" di Samsung. Una sorta di ibrido tra un tradizionale smartphone di nuova generazione e una macchina fotografica digitale, con il quale la compagnia sudcoreana desidera soddisfare le esigenze di tutti coloro che ritengono la camera uno degli elementi imprescindibili per la buona fruizione di un dispositivo. Per quanto concerne le principali specifiche tecniche di questo cameraphone, spicca naturalmente una capacità di zoom fino a 10 x, fotocamera da 20,7 Megapixel con sensore 1/2.3 BSI CMOS, flash allo xeno con autofocus. Il display è un HD Super AMOLED da 4,8 pollici, con risoluzione 1280 x 720. Presente processore Exynos 5 Hexa con sei core della CPU, 2 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna (con supporto per espansione tramite slot micro SD fino a 64 GB), sistema operativo Android 4.4 Kitkat.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Maps si aggiorna nella modalità Esplora

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Tab S 8.4: scocca deformata per il caldo?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Presentato ufficialmente il Galaxy K Zoom

Presentato ufficialmente il Galaxy K Zoom

12/06/2014

Samsung Galaxy K Zoom, il mix tra fotocamera e smartphone

Samsung Galaxy K Zoom, il mix tra fotocamera e smartphone

11/06/2014

Galaxy K Zoom annunciato ufficialmente da Samsung

Galaxy K Zoom annunciato ufficialmente da Samsung

19/05/2014