Prima pubblicità italiana per il Galaxy K Zoom

Arriva anche sulle tv italiane il primo spot promozionale del Galaxy K Zoom, secondo "cameraphone" di Samsung. Una sorta di ibrido tra un tradizionale smartphone di nuova generazione e una macchina fotografica digitale, con il quale la compagnia sudcoreana desidera soddisfare le esigenze di tutti coloro che ritengono la camera uno degli elementi imprescindibili per la buona fruizione di un dispositivo. Per quanto concerne le principali specifiche tecniche di questo cameraphone, spicca naturalmente una capacità di zoom fino a 10 x, fotocamera da 20,7 Megapixel con sensore 1/2.3 BSI CMOS, flash allo xeno con autofocus. Il display è un HD Super AMOLED da 4,8 pollici, con risoluzione 1280 x 720. Presente processore Exynos 5 Hexa con sei core della CPU, 2 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna (con supporto per espansione tramite slot micro SD fino a 64 GB), sistema operativo Android 4.4 Kitkat.