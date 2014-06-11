Samsung Galaxy K Zoom, il mix tra fotocamera e smartphone

[caption id="attachment_7419" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy K Zoom[/caption] La Samsung ha progettato un nuovo dispositivo, ovvero la Samsung Galaxy K Zoom, una fotocamera compatta con sistema operativo Android. È una specie di mix tra una fotocamera e uno smartphone, in quanto la casa sud coreana ha voluto creare un dispositivo equipaggiato con sistema operativo Android KitKat 4.4 proprio come un vero e proprio cellulare, mentre il display è di ben 4,8 pollici, con un processore Super AMOLED con risoluzione da 720 p, ben 2 GB di RAM e memoria interna di 8 GB. C’è anche uno slot per le micro SD nel caso in cui si voglia ingrandire la memoria, dotata di processore hexa – core Exynos 5260, Wi – Fi, 4g – LTE, NFC, Bluetooth 4.0 e GPS. Il sensore è CMOS da 20,7 megapicel con zoom ottico 10x e flash Xenon. È stato inoltre instaurato un sistema che permette la stabilizzazione ottica per le immagini ed ha un obiettivo frontale di 2 megapixel. La batteria infine è da 2430 mAh. Dunque questa Samsung Galaxy K Zoom è un vero e proprio regalo da parte della Samsung che sembra stia diventando una delle più grandi produttrici e inventrici di tantissimi dispositivi che stanno rivoluzionando il mondo della tecnologia, non resta quindi che acquistare il prodotto e iniziare a godere delle fantastiche funzionalità.