Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Presentato ufficialmente il Galaxy K Zoom

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
galaxy k zoomSamsung ha presentato il nuovo smartphone Galaxy K Zoom, un device che ha come principale caratteristica la presenza di una fotocamera da 20,7 Megapixel, e uno zoom ottico da 10 x. Caratteristiche che - come risulta essere ben evidente - rappresenteranno un vero e proprio lusso per i maniaci dei selfie e della fotografia attraverso lo smartphone, pur a un prezzo non troppo basso: 499 euro. Al di là di tale specifica tecnica, sottolineiamo la presenza di una risoluzione del display da 1280 x 720, qualità HD Super AMOLED da 4,8 pollici, processore a sei core, RAM da 2 GB, memoria interna da 8 GB espandibile mediante microSD fino a 64 GB, batteria da 2.430 mAh. In ambito software, il sistema operativo sarà un Android 4.4 KitKat. Presente abilitazione alla connessione 4G, wi-fi, GPS, Bluetooth 4.0, USB 2.0. Rimane ora da comprendere quale possa essere l'accoglienza del mercato dinanzi a un simile prodotto... voi che ne pensate?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy S6, primo concept diffuso in rete

Articolo Successivo

Lo smartwatch Gear batte Pebble ma occhio alla Apple!

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Prima pubblicità italiana per il Galaxy K Zoom

Prima pubblicità italiana per il Galaxy K Zoom

21/07/2014

Samsung Galaxy K Zoom, il mix tra fotocamera e smartphone

Samsung Galaxy K Zoom, il mix tra fotocamera e smartphone

11/06/2014

Galaxy K Zoom annunciato ufficialmente da Samsung

Galaxy K Zoom annunciato ufficialmente da Samsung

19/05/2014