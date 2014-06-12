Presentato ufficialmente il Galaxy K Zoom

Samsung ha presentato il nuovo smartphone Galaxy K Zoom, un device che ha come principale caratteristica la presenza di una fotocamera da 20,7 Megapixel, e uno zoom ottico da 10 x. Caratteristiche che - come risulta essere ben evidente - rappresenteranno un vero e proprio lusso per i maniaci dei selfie e della fotografia attraverso lo smartphone, pur a un prezzo non troppo basso: 499 euro. Al di là di tale specifica tecnica, sottolineiamo la presenza di una risoluzione del display da 1280 x 720, qualità HD Super AMOLED da 4,8 pollici, processore a sei core, RAM da 2 GB, memoria interna da 8 GB espandibile mediante microSD fino a 64 GB, batteria da 2.430 mAh. In ambito software, il sistema operativo sarà un Android 4.4 KitKat. Presente abilitazione alla connessione 4G, wi-fi, GPS, Bluetooth 4.0, USB 2.0. Rimane ora da comprendere quale possa essere l'accoglienza del mercato dinanzi a un simile prodotto... voi che ne pensate?