Lo smartwatch Gear batte Pebble ma occhio alla Apple!

[caption id="attachment_6709" align="alignnone" width="300"] Smartwatch Gear Samsung[/caption] La Samsung ha cercato di creare ottimi dispositivi e ad oggi diventa leader degli smartwatch Gear battendo così Pebble. Stando a quanto dicono le statistiche quattro smartphone su cinque sono della Samsung seguita poi da Sony e Pebble. Tutto questo però potrebbe non durare a lungo in quanto la Apple ha già deciso di cimentarsi nei dispositivi wear, creando così l’iWatch. Le vendite del dispositivo Samsung sono sicuramente cresciute soprattutto negli Stati Uniti che hanno raggiunto le 430 mila unità in sei mesi. Il successo di questo dispositivo sarà sicuramente il fatto che la gamma Gear di Samsung rispecchia l’idea che molti utenti hanno di smartwatch, inoltre le notifiche installate dalle app e tutto il resto sono senza dubbio importantissime che hanno reso il dispositivo fondamentale come uno smartphone. Gli smartwatch Gear però dovranno fare attenzione poiché presto il colosso Apple scenderà nel campo del mercato con il nuoco dispositivo wear che probabilmente potrebbe creare una forte concorrenza, ma soprattutto potrebbe far rischiare alla Samsung di passare in secondo piano. Proprio per questo motivo serve un continuo aggiornamento fatto dal team della casa sud coreana, per restare sempre al passo con i tempi e soprattutto per evitare delle perdite sul mercato.