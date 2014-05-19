Galaxy K Zoom annunciato ufficialmente da Samsung

ha finalmente annunciato il via ufficiale il, lo smartphone che abbiamo più volte affrontato nelle anticipazioni delle ultime settimane, e che abbiamo avuto modo di ribattezzare comeper la sua caratteristica di pregio fondamentale: unae unoche farebbe invidia a buona parte delle fotocamere professionali in circolazione. Oltre a tale, indiscutibile, punto di forza, il- che sostituirà in gamma il vecchio Galaxy S4 Zoom - possiede un processore a 6 core operante a 1,4 Ghz, e un sistema operativoaggiornato alla versione KitKat 4.4.2. Sul fronte della fotocamera, è presente un Flash Xenon che potrà permettere il conseguimento di una maggiore luminosità rispetto ai classici Flash LED da smartphone, e un sensibilizzatore ottico di immagine che assicurerà immagini più nitide anche con tempi di scatto molto alti, e con condizioni di luce non certo favorevoli. Insomma, un device che Samsung ha annunciato essere la "perfetta sintesi tra smartphone e fotocamera". C'è da scommetterci, non credete?