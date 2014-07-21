Google Maps si aggiorna nella modalità Esplora

[caption id="attachment_7669" align="alignleft" width="300"] Google Maps[/caption] Google Maps introduce delle novità per la funzione Esplora, tutto questo grazie alla versione 8.2 dell’applicazione su Android. Il rollout è iniziato la scorsa settimana e sicuramente per raggiungere tutti i dispositivi ci vorrà un po’ di tempo ma ovviamente l’attesa ne varrà sicuramente la pena, in quanto una delle funzioni inserite è quella che riguarda l’integrazione dei comandi vocali durante la navigazione stradale, ed inoltre sarà anche possibile visualizzare l’abitudine dei tragitti da percorrere in bici e non solo. Altra novità riguarda il codice, dov’è stata inserita una feature che però non è stata segnalata ufficialmente. Questo miglioramento di Google Maps con la modalità Esplora sembra esser però utilizzata solo da una piccola parte degli utenti, questa caratteristica inoltre consente di avere maggiori informazioni ma anche di ricevere suggerimenti per punti d’interesse presenti nelle vicinanze. Quindi il gruppo Mountain View è sicuramente alla ricerca di continue evoluzioni per soddisfare il cliente e in più è concesso con queste funzionalità, venire a conoscenza anche degli orari di apertura e chiusura dei luoghi che si vogliono visitare o frequentare. Quindi non resta altro che decidere cosa fare e utilizzare le ultime funzionalità introdotte per poi affidarsi alle mappe di Google che sicuramente non sbaglieranno.