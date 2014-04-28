[caption id="attachment_2391" align="alignnone" width="300"] Android 4.3 Jelly Bean[/caption] Android 4.3 Jelly Bean è su Asus ZenFone 4, smartphone della Asus appunto con interfaccia ZenUI. Questo nuovo smartphone della casa taiwanwese ha inserito al suo interno il sistema operativo Android, andando così ad aumentare il valore delle funzionalità all’interno di questo oggetto tecnologico. Gli altri modelli della stessa casa che posseggono lo stesso tipo di sistema interno sono della linea CES 2014. Il prezzo del cellulare non è alto, infatti è di fascia bassa ed ammonta a circa 130 euro con un display da 4 pollici, memoria interna di 4 giga espandibile con slot microSD, processore Intel, fotocamera posteriore di 5 megapixel e anche obiettivo anteriore per le videchiamate e le foto personali. Le dimensioni sono pari a 124,4 x 61,4 x 11,2 e il peso invece è di 115 g. Android 4.3 Jelly Bean dunque, è presente all’interno di questo piccolo gioiello ASUS dove sicuramente darà un valore aggiunto allo smartphone ed in più consentirà a chi lo utilizza di avere maggiori funzionalità e quindi di essere soddisfatto del prodotto ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto ad altri elementi tecnologici presenti sul mercato della telefonia. Dunque l’ASUS sembra aver fatto un’ottima scelta nel settore della telefonia, grazie all’utilizzo di Android sui propri dispositivi.