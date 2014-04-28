Secret, l’ App di messaggistica segreta arriva su Android

[caption id="attachment_6920" align="alignnone" width="300"] Secret[/caption] Secret è un’applicazione di messaggistica segreta che finalmente è arrivata anche su Android. Questa nuova app era già famosissima su iOS e ad oggi i programmatori del sistema Android hanno deciso di inserirla anche nel sistema operativo del robottino verde. Questo nuovo metodo di comunicare in modo segreto è stato istituito con l’idea di scambiare informazioni come sui social network invece di utilizzare altre app come ad esempio WhatsApp oppure Viber, quindi il contenuto sarà anonimo. Gli sviluppatori sono riusciti a trovare 10 milioni di fondi per permettere lo sviluppo anche su Android in modo tale di poter allargare anche il pubblico che può usufruirne. Attualmente Secret è limitato, infatti possono farne uso solo gli utenti degli Stati Uniti mentre probabilmente in Europa arriverà inizialmente solo nei paesi che utilizzano la lingua inglese. Ovviamente però non si sa quando l’app potrà essere disponibile e ne quanto ci vorrà per inserirlo negli altri paesi, si spera presto ma stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni c’è ancora molto da attendere prima dello sbarco dell’app di messaggistica segreta in Italia.