Android 4.4 KitKat sarà finalmente anche su LG

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2014

[caption id="attachment_6893" align="alignnone" width="300"]Android 4.4 KitKat Android 4.4 KitKat[/caption] Android 4.4 KitKat sarà finalmente anche su LG Optimus L9 II. La conferma è avvenuta dalla casa produttrice di smartphone dove oltre all’ultimo modello di LG, ci saranno altri che possiederanno il nuovo sistema operativo Android, come ad esempio G Flex, G Pro Lite e Optimus G. Il responsabile del settore Marketing e Comunicazioni della LG, Omar Laruccia, ha rilasciato alcune parole riguardo alla situazione: “L’annuncio dell’aggiornamento sulla nostra gamma di prodotti è senza dubbio la conferma del continuo impegno dei nostri lavoratori per concedere esperienze migliori ai nostri clienti”. Questo aggiornamento sarà disponibile sul telefono e appena si potrà scaricare apparirà una notifica, oppure basta cercare il download d’installazione nelle impostazioni dell’aggiornamento sistema. Per i vari modelli che avranno questi aggiornamenti ci saranno dei periodi di attesa, ma ovviamente per luglio e agosto si potrebbe arrivare ad avere tutti i modelli già con l’istallazione del software, anche se comunque le date di rilascio potrebbero cambiare all’ultimo minuto. Android 4.4 KitKat è già disponibile per LG G2, e per i modelli Vodafone la scorsa settimana sono arrivati update che introducono il Knock Code, che permette agli utenti di sbloccare il cellulare con una password personale in base ai tocchi sul display, senza togliere lo standby.

